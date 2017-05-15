Иванов: Лига ВТБ тратит 392 млн рублей на организацию турнира

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал о расходах лиги.

«Российский профессиональный баскетбол – единственный вид спорта в России, где раскрываются не только бюджеты клубов, но и самой лиги. К сожалению, я полагаю, что в ближайшее время за нашим примером никто не последует. Что касается расходов Единой лиги, то 71% (392 млн рублей) мы тратим на организацию турнира, то есть, по сути, на сами клубы. На свой офис лишь 7% (39). Также мы уплатили 106 млн рублей налогов и абсолютно добровольно пожертвовали РФБ 15 млн с условием, что эти деньги пойдут на погашение долгов, образовавшихся при прежнем руководстве», – рассказал Иванов в интервью «Чемпионату».