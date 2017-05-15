«Филадельфия» хочет продлить контракт с Ковингтоном

Клуб НБА «Филадельфия Сиксерс» заинтересован в продлении контракта с форвардом Робертом Ковингтоном, сообщает 97.3 ESPN.

На данный момент у баскетболиста есть контракт с «Сиксерс», рассчитанный до конца сезона-2017/18, за который он должен получить $ 1,5 млн. По истечении действующего соглашения Ковингтон станет неограниченно свободным агентом. Чтобы исключить такой вариант развития событий, «Филадельфия» хочет заключить новое соглашение с игроком.

В сезоне-2016/17 Ковингтон набирал по 12,9 очка и 6,5 подбора в среднем за матч.