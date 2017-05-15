Лэнгфорд: Грег Попович в точности такой, каким вы видите его по телевизору

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд поделился своими воспоминаниями о работе под руководством Грега Поповича в «Сан-Антонио».

«Самое забавное, что то, что вы видите по телевизору и в Интернете – это и есть реальный Грег Попович (смеётся). Он относится к своему лидеру так же, как и к последнему игроку в команде.

Он очень прямой человек. Когда меня отчислили из «Сан-Антонио», Грег лично провёл со мной беседу. Обычно команды НБА посылают помощника мальчика, подающего мячи, чтобы сообщить о том, что с тобой покончено (смеётся). Нет, он сам пришёл, посмотрел мне прямо в глаза и сказал, что я делал так, и над чем мне нужно ещё поработать. Он действительно приложил руку ко всему в этой организации. Так что, когда вы читаете интервью с ним или смотрите видео пресс-конференции, поверьте, там всё реально», — передаёт слова Лэнгфорда корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.

Полное интервью с Лэнгфордом будет опубликовано на «Чемпионате» сегодня в 18:00.