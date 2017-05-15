Корстин: в Молодёжной лиге ВТБ будут участвовать игроки не старше 19 лет

Генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин рассказала об изменениях в формате Единой молодёжной лиги ВТБ.

«Совместно с РФБ мы разработали новый формат, который вступит в силу со следующего сезона. Эти изменения позволят Молодёжной лиге оставаться официальным первенством России, клубы смогут получать дополнительные бюджетные гарантии, а игроки — звания.

Мы понизим возраст — теперь в Единой молодёжной лиге ВТБ будут участвовать баскетболисты не старше 19 лет (на начало сезона), при этом можно будет спустить в молодёжную команду 4 игроков не старше 20 лет. Кроме того, теперь за молодёжную команду не смогут играть легионеры и игроки основного состава. Считаем, что благодаря этим изменениям наша молодёжь будет развиваться и расти», — цитирует Корстин официальный сайт лиги.