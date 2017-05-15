Мэджик Джонсон и Джоэл Эмбиид примут участие в лотерее драфта НБА

Опубликован список тех, кто будет участвовать в лотерее драфта НБА от имени клубов, сообщает «твиттер» «Нью-Йорк Никс». Лотерея пройдёт 16 мая в Бруклине, и в ней примут участие 14 клубов, не прошедшие в плей-офф в нынешнем сезоне.

Среди участников будут пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон, который представит «Лос-Анджелес Лейкерс», недавние новички лиги Эндрю Уиггинс и Джоэл Эмбиид от имени «Миннесоты Тимбервулвз» и «Филадельфии Сиксерс» соответственно, а также ветеран «Майами Хит» Алонзо Морунинг, который завершил карьеру девять лет назад.