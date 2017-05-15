Попович: кого волнуют намерения Пачулии? За непредумышленное убийство сажают!

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович признался, что ему не важно, умышленно ли центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия травмировал форварда Кавая Леонарда.

«Это полная чушь. Кого волнуют его намерения? Вы когда-нибудь слышали о непредумышленном убийстве? Людей всё равно сажают в тюрьму! Меня волнует только то, что я видел, и что произошло» — приводит слова Поповича корреспондент ESPN Майкл Райт.

Леонард усугубил травму голеностопа, полученную ранее, в третьей четверти первой игры с «Уорриорз». Матч завершился победой «Голден Стэйт» — 113:111. Ожидается, что Леонард пропустит вторую игру.