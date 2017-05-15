Итудис: «Олимпиакос» шесть-семь лет играет с теми же лидерами

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением об «Олимпиакосе», с которым его клуб сыграет в полуфинале Евролиги.

«Все участники „Финала четырёх“ заслужили своё место там. Я бы сказал, что у каждого шанс на победу — 25%. В полуфинале нам предстоит играть с отличной командой, основные игроки которой давно выступают вместе. У них богатый опыт, „Олимпиакос“ хорошо организован и имеет своих лидеров. Ядро их команды строилось последние шесть-семь лет, и всё это время у них одни и те же главные игроки», — приводит слова Итудиса сайт Евролиги.