Ватутин: у меня нет ненависти к «Олимпиакосу» и Спанулису

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заверил, что не питает неприязни к «Олимпиакосу» из-за поражений от него в «Финале четырёх» Евролиги. «Армейцы» сыграют с греческим клубом в грядущем полуфинале Евролиги.

«У меня точно нет. Нет ненависти конкретно к «Олимпиакосу», нет ненависти к Вассилису Спанулису. Он отличный игрок с мужским характером. Это человек, который всегда говорит правду в глаза, будь ты партнёр по команде или президент другого клуба. Очень уважительно к нему отношусь. Никаких комплексов нет. В прошлое не оглядываюсь. Есть одна игра, в ней нужны характер, мастерство и удача, чтобы победить», — цитирует Ватутина «Российская газета».