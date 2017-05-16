Дрэймонд Грин отказался комментировать действия Зазы Пачулии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отказался комментировать травму, которую его одноклубник Заза Пачулия нанёс форварду «Сан-Антонио Спёрс» Каваю Леонарду, а также резкие слова наставника техасцев Грега Поповича в адрес грузинского центрового, сообщает Dime.

В первом матче финальной серии Западной конференции Леонард Столкнулся с Пачулией и усугубил свою травму голеностопа. Из-за повреждения форвард пропустит второй матч серии. Сам Пачулия заверил, что сыграл так жёстко не намеренно, а Попович назвал его слова «чушью».