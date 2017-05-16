Ватутин: интересы сборной России для ЦСКА выше клубных приоритетов

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заверил, что его клуб полностью поддерживает сборную России и ставит её интересы выше своих.

«Всегда говорил, что для нас интересы сборной России выше клубных приоритетов. Просто бывали какие-то чудовищные вещи, основанные на откровенной лжи. Нет ни одного игрока, кого бы не пустили в сборную. Плюс я всегда командировал в национальную команду врачей, тренеров, даже в ущерб интересам ЦСКА. Конфликты были инициированы не нами, а я просто старался защитить игроков и персонал от безобразных историй. Не хочется даже о них вспоминать. Мы всех отпустим, чем можем — поможем. Да, нам будет сложно, потому что это ломает подготовку к сезону. Но что делать? Это сборная России», — цитирует Ватутина «Российская газета».