НБА не будет наказывать Пачулию за инцидент с Леонардом

Руководство НБА не намерено наказывать центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Зазу Пачулию за нанесение травмы форварду «Сан-Антонио Спёрс» Каваю Леонарду, сообщает корреспондент ESPN Марк Стайн со ссылкой на источники в лиге.

Пачулия и Леонард столкнулись в третьей четверти первого матча финальной серии Западной конференции. В итоге форвард досрочно покинул площадку и не поможет своему клубу во второй игре. Главный тренер «Спёрс» Грег Попович выступил с резкой критикой эпизода, хотя сам Пачулия заверил, что не имел намерений травмировать соперника.