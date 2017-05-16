Айзея Томас: верю, что «Бостон» может победить «Кливленд»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас после победы в седьмом матче серии второго раунда плей-офф с «Вашингтон Уизардс» (115:105) поделился ожиданиями от предстоящего финала Восточной конференции, в котором его команда встретится с «Кливленд Кавальерс».

«Нам говорили, что у нас нет шансов против «Вашингтона». Нам говорили, что у нас нет шансов против «Чикаго», когда мы проиграли первые два матча. Мы заняли первое место в регулярном чемпионате, но люди всё равно говорят это. Мы просто продолжим играть и не будем обращать внимания на все эти разговоры.

Я никогда не был в финале Восточной конференции. Нам нужно подготовиться к сражению с действующими чемпионами. У нас будет преимущество домашней площадки, так что мы попытаемся воспользоваться этим. Мы знаем, что будет трудно, но сейчас всё может случиться. Мы действительно верим в это», – приводит слова Томаса ESPN.