Уолл: я не удовлетворён этим сезоном

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл признался, что остался недоволен сезоном-2016/17 из-за поражения от «Бостон Селтикс» во втором раунде плей-офф (3-4).

«Это тяжело. Мы дошли до седьмого матча и отдали всё, что у нас было. Но этого оказалось недостаточно. Нашей целью было выйти в финал Восточной конференции. Нам не хватило всего одного матча. Так что я не удовлетворён этим сезоном», – цитирует Уолла ESPN.

В седьмой игре Джон провёл на площадке 44 минуты, набрал 18 очков, отдал 11 результативных передач и собрал 7 подборов.