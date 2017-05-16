Олиник: стартовая пятёрка «Бостона» нуждалась в поддержке

Форвард «Бостон Селтикс» Келли Олиник прокомментировал выступление запасных игроков команды в седьмом матче с «Вашингтон Уизардс» (115:105).

«Нам было нужно это. «Вашингтон» – непростая команда. Мы провели семь жёстких матчей. Нам было необходимо помочь нашей стартовой пятёрке, помочь Айзее», – приводит слова 26-летнего форварда ESPN.

Отметим, что «скамейка» «Селтикс» переиграла оппонентов со счётом 48:5.

Келли провёл на площадке 28 минут, набрал 26 очков, собрал 5 подборов и отдал 4 результативные передачи.