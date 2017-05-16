Корстин: в Лиге ВТБ невозможно ввести потолок зарплат

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщила, что лига не планирует вводить потолок зарплат.

«Есть ли в планах потолок зарплат и принцип фэйр-плей в Лиге ВТБ? Нет, у нас это невозможно, так как две команды турнира играют в Евролиге и они хотят быть там конкурентоспособными.

Будет ли Лига ВТБ расширятся? Мы не против расширения, но все претенденты должны соответствовать требованиям регламента», – написала Корстин.

Напомним, ранее почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал, что в ближайшее время турнир вряд ли пополнится новыми командами