А. Томас: перед 7-й игрой пересматривал сражение Джеймса и Пирса в плей-офф-2008

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас рассказал, что он использовал для мотивации при подготовке к решающей игре серии второго раунда с «Вашингтон Уизардс» (115:105).

«Всю прошлую ночь и прошлый день я смотрел противостояние Леброна и Пола Пирса в плей-офф 2008 года. Знал, что нас ожидает большая игра», – приводит слова Томаса Bleacher Report.

«Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса и «Бостон» Пола Пирса встретились в плей-офф сезона-2007/08 на стадии второго раунда. Победителем тогда стал «Селтикс», победивший «Кавальерс» со счётом 4-3. Стоит отметить, что «Бостон» в итоге завоевал чемпионство, переиграв в финале «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-2).