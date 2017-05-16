«Маккаби» уволил Багатскиса и назвал имя нового главного тренера

Тель-авивский «Маккаби» уволил с поста главного тренера команды латвийского специалиста Айнарса Багатскиса. Такое решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами, которые показывал израильский клуб как на евроарене, так и во внутреннем чемпионате.

По итогам регулярного первенства чемпионата Израиля, «Маккаби» занял лишь четвёртое место, матчи плей-офф стартуют 21 мая. До завершения чемпионата возглавлять тель-авивский коллектив будет местный специалист Арик Шивек, об этом сообщает Sportando.

Отметим, что это уже пятая тренерская перестановка в «Маккаби» на протяжении нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что Шарунас Ясикявичус рассмотрит возможность работы в израильском клубе после завершения нынешнего сезона.