«Детройт» обновил логотип

Официальный сайт «Детройт Пистонс» представил обновлённый логотип. В Мичигане полагают, что это станет новой главой в истории клуба. Для команды, основанной в 1941 году, это уже восьмое в истории обновление клубной эмблемы. При этом цвета в логотипе не изменились.

«Детройт Пистонс» получил своё современное название в 1957 году, когда команда из города Форт-Уэйн (Индиана) перебралась в штат Мичиган. За свою историю клуб трижды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (1989, 1990, 2004). В нынешнем сезоне «Детройту» не удалось квалифицироваться в плей-офф.

Посмотреть на обновлённую эмблему клуба можно по ссылке https://twitter.com/DetroitPistons/status/864527009631875075