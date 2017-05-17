«Голден Стэйт» стал пятой командой, выигравшей 10 первых матчей плей-офф кряду

Для «Голден Стэйт Уорриорз» победа во втором матче финала Западной конференции над «Сан-Антонио Спёрс» оказалась 10-й в 10 поединках текущего плей-офф. Таким образом, «Голден Стэйт» стал лишь пятой командой в истории НБА, выигравшей 10 первых встреч плей-офф подряд.

Ранее это удавалось только «Сан-Антонио» (10 матчей в сезоне-2011/12), «Кливленд Кавальерс» (10 в сезоне-2015/16) и дважды «Лос-Анджелес Лейкерс» (по 11 в сезоне-1988/89 и сезоне-2000/01).

Встреча завершилась домашней победой «Уорриорз» со счётом 136:100, после которой он ведёт в серии 2-0.