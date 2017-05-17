«Голден Стэйт» обновил рекорд клуба, отдав 23 паса за половину матча в плей-офф

НБА представила ролик, посвящённый комбинационному баскетболу в исполнении «Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс». Баскетболисты «Голден Стэйт» отдали за первую половину 23 результативных паса, установив новый рекорд организации по этому показателю. Всего за поединок они записали в актив 39 передач.

Встреча завершилась домашней победой «Уорриорз» со счётом 136:100, после которой они ведут в серии 2-0.

Видео доступно на официальном канале лиге в Youtube