Пирс: я оставил в наследство «Бостону» первый номер драфта

Завершивший карьеру лёгкий форвард Пол Пирс напомнил, какую роль он сыграл в том, что «Бостон Селтикс» получил право первого выбора на драфте 2017 года.

«Только посмотрите, что я оставил в наследство «Бостону», уходя, – первый номер драфта», – написал Пирс в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».

«Селтикс» получили пик, который в итоге по результатам лотереи стал первым на предстоящем драфте, от «Бруклин Нетс» в 2013 году в обмен на Пирса и мощного форварда Кевина Гарнетта. Также по условиям этой сделки «Бостону» досталось право выбора в первом раунде драфта следующего года вместо «Бруклина».