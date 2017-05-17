Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дюрант: весь сезон мощный удар на старте матча становился залогом успеха

17 мая 2017, среда. 10:43. Баскетбол

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант назвал одну из причин успеха во втором матче финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс».

«Весь сезон наблюдалась одна и та же закономерность. Победы приходят, если мы с самого начала играем на максимуме и первыми наносим мощный удар. В отличие от первого поединка серии теперь нам это удалось. Мы знали, что соперники испытывают кадровые трудности, но они сражались изо всех сил. Мы и не ожидали, что «Сан-Антонио» просто так даст нам выиграть. Нужно было самим взять своё», – цитирует Дюранта ESPN.

Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 136:100, после которой он ведёт в серии 2-0.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант
Новости. Баскетбол
17 мая 2017, среда
10:52 Мэджик Джонсон: я всегда был победителем, и второй номер драфта это подтвердил
10:43 Дюрант: весь сезон мощный удар на старте матча становился залогом успеха
10:20 Пирс: я оставил в наследство «Бостону» первый номер драфта
10:09 «Голден Стэйт» обновил рекорд клуба, отдав 23 паса за половину матча в плей-офф
09:58 Грег Попович: после потери Кавая Леонарда игроки «Сан-Антонио» не верили в себя
09:35 «Бостон» – третий, получивший первый выбор драфта после победы в конференции
09:17 «Голден Стэйт» стал пятой командой, выигравшей 10 первых матчей плей-офф кряду
06:28 «Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» «+36» и повёл в серии 2-0
04:48 «Бостон» получил 1-й пик на драфте-2017, «Лейкерс» – 2-й, «Филадельфия» — 3-й
00:31 Блатт: на этой неделе я фанат «Фенербахче»
16 мая 2017, вторник
23:34 «Детройт» обновил логотип
22:47 Де Коло: ЦСКА не является фаворитом «Финала четырёх» Евролиги, нужно сражаться
22:18 Б. Богданович: не поеду в НБА, чтобы сидеть там на скамейке запасных
21:23 Гортат не уверен, что продолжит карьеру в «Вашингтоне»
20:35 Де Коло: я продлил контракт с ЦСКА, потому что в этом клубе у меня всё в порядке
20:19 Теодосич хочет подписать контракт в НБА на $ 25-30 млн
19:53 Попытка американской порнозвезды потроллить Айзею Томаса оказалась неудачной
18:32 Ватутин: ЦСКА не сможет конкурировать с командами НБА в борьбе за Теодосича
17:25 «Маккаби» уволил Багатскиса и назвал имя нового главного тренера
17:11 Джаббар: печально, что молодёжь использует университет лишь как трамплин в НБА
15:38 Мотеюнас: моё главное желание — победа в чемпионате НБА
15:10 Бил симулировал фол после контакта с Брэдли
14:59 А. Томас: перед 7-й игрой пересматривал сражение Джеймса и Пирса в плей-офф-2008
14:32 Корстин: в Лиге ВТБ невозможно ввести потолок зарплат
14:20 Брэдли: «Бостон» пройдёт «Кливленд», если будет играть так же, как в 7-м матче
13:45 Евролига представила проморолик к «Финалу четырёх»
13:10 Олиник: стартовая пятёрка «Бостона» нуждалась в поддержке
12:47 Уолл: я не удовлетворён этим сезоном
12:26 Бил: не имеет значения, как я сыграл. Главное – конечный результат
11:57 Богачёв: не исключаю серьёзных изменений в тренерском штабе УНИКСа
11:44 Игуодала избежал серьёзной травмы колена
11:27 Казлаускас и Банки претендуют на пост главного тренера УНИКСа
10:55 Эффектные данки Джона Уолла и Джейлена Брауна – в топ-5 дня в НБА
10:33 Пачулия: я не грязный игрок
09:48 Айзея Томас: верю, что «Бостон» может победить «Кливленд»
09:33 Кавай Леонард избежал серьёзного повреждения голеностопа
05:43 38 очков Била не спасли «Вашингтон» от поражения в 7-м матче с «Бостоном»
03:33 Родионов: «Автодор» занял место в Лиге ВТБ в соответствии со своим бюджетом
00:59 НБА не будет наказывать Пачулию за инцидент с Леонардом
00:37 Ватутин: интересы сборной России для ЦСКА выше клубных приоритетов
00:25 Дрэймонд Грин отказался комментировать действия Зазы Пачулии
00:25 Ватутин: у меня нет ненависти к «Олимпиакосу» и Спанулису
15 мая 2017, понедельник
23:41 Итудис: «Олимпиакос» шесть-семь лет играет с теми же лидерами
23:14 Д. Уэст: Пачулия просто стремится побеждать
23:09 Баскетболистка УГМК Таурази и её бывшая одноклубница сыграли свадьбу
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое событие регулярного чемпионата НБА стало самым ярким?
Архив →
© championat.com, 2000–2017