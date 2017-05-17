Дюрант: весь сезон мощный удар на старте матча становился залогом успеха

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант назвал одну из причин успеха во втором матче финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс».

«Весь сезон наблюдалась одна и та же закономерность. Победы приходят, если мы с самого начала играем на максимуме и первыми наносим мощный удар. В отличие от первого поединка серии теперь нам это удалось. Мы знали, что соперники испытывают кадровые трудности, но они сражались изо всех сил. Мы и не ожидали, что «Сан-Антонио» просто так даст нам выиграть. Нужно было самим взять своё», – цитирует Дюранта ESPN.

Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 136:100, после которой он ведёт в серии 2-0.