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Эйндж: победа «Бостона» в драфт-лотерее – это награда за терпение

17 мая 2017, среда. 12:04. Баскетбол

Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж считает, что победа в драфт-лотерее стала закономерным итогом политики организации.

«Думаю, что первый номер драфта у «Бостона» даёт однозначно положительный ответ на вопрос, правильным ли было проявлять терпение в действиях по комплектованию состава. А выход в финал Восточной конференции это ещё раз подтверждает. Иногда необходимо быть терпеливым, хотя для меня это и сложно. Ведь я люблю действовать. Но зато у нас сейчас собрался очень хороший коллектив».

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Бостон Селтикс Дэнни Эйндж
Новости. Баскетбол
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