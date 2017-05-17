Эйндж: победа «Бостона» в драфт-лотерее – это награда за терпение

Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж считает, что победа в драфт-лотерее стала закономерным итогом политики организации.

«Думаю, что первый номер драфта у «Бостона» даёт однозначно положительный ответ на вопрос, правильным ли было проявлять терпение в действиях по комплектованию состава. А выход в финал Восточной конференции это ещё раз подтверждает. Иногда необходимо быть терпеливым, хотя для меня это и сложно. Ведь я люблю действовать. Но зато у нас сейчас собрался очень хороший коллектив».