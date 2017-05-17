Полиция задержала Майка Брауна по пути на матч с «Сан-Антонио»

Исполняющий функции главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Браун опоздал к началу предматчевых процедур перед вторым поединком финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс», поскольку был задержан полицией, сообщает ESPN. Уже на въезде на парковку домашней арены «Голден Стэйт» автомобиль Брауна пересёк путь кортежу автобуса «Сан-Антонио», и полицейские из группы сопровождения заставили тренера остановиться. В результате Браун был вынужден пропустить весь кортеж и лишь потом заехал на парковку.

Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 136:100, после которой он ведёт в серии 2-0.