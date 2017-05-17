Лонзо Бол может согласиться на просмотр только для «Лейкерс»

Разыгрывающий Лонзо Бол, являющийся одним из главных претендентов на выбор в топ-3 предстоящего драфта, может согласиться на просмотр только для «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает ESPN. «Лейкерс» являются наиболее предпочтительным вариантом для уроженца Калифорнии Бола, что неоднократно подчёркивал его отец Лавар.

В то же время сами «Лейкерс», помимо Бола, рассматривают возможности выбрать под вторым номером разыгрывающего Маркелла Фултца, разыгрывающего Деаарона Фокса, лёгкого форварда Джоша Джексона и лёгкого форварда Джейсона Тэйтума.