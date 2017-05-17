Аарон Джексон: на мой взгяд, у Леброна должно быть не меньше шести титулов MVP

Защитник московского ЦСКА Аарон Джексон поделился мнением о критериях определения самого ценного игрока (MVP) сезона в НБА.

«MVP регулярного чемпионата должен вручаться игроку только по итогам 82 игр. Всё, что случилось в плей-офф, уже не должно иметь никакого значения. Если честно, меня всегда удивляло, почему у Леброна всего четыре MVP. Думаю, что к сегодняшнему моменту у него уже должно быть не меньше шести. Если говорить о противостоянии Уэстбрука и Хардена, то оно пошло лиге только на пользу. Мне кажется, что каждый из них заслуживает награды.

Мой выбор — Уэстбрук. Если посмотреть на состав «Тандер», то он заметно уступает набору игроков «Хьюстона». К тому же в «Рокетс» выстроена атакующая система, которая подходит всем исполнителям. У «Оклахома-Сити» подобного нет, поэтому Уэстбруку приходится проделывать такой объём работы», — передаёт слова Джексона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.