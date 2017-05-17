Хаммел: думаю, ЦСКА победит «Реал» в финале Евролиги

Центровой «Химок» Робби Хаммел полагает, что московский ЦСКА и мадридский «Реал» выйдут в финал Евролиги. В полуфинале ЦСКА сыграет с «Олимпиакосом», «Реал» — с «Фенербахче».

«Думаю, в финале встретятся «Реал» и ЦСКА, потому что на данный момент это две лучшие команды Европы. Будет отличный матч, но я бы поставил на победу ЦСКА, так как в этом сезоне они играют как машина и имеют победный опыт прошлого года. Считаю, что у них есть все шансы повторить успех. Это действительно классная команда», — цитирует Хаммела сайт подмосковного клуба.