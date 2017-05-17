Кьюбан: «Даллас» делал всё, чтобы проигрывать, когда упустил шанс на плей-офф

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан признался, что его команда умышленно проигрывала в концовке, чтобы получить более высокий драфт-пик. «Маверикс» лишились возможности попасть в плей-офф за семь матчей до конца сезона.

«С тех пор как упустили шанс попасть в плей-офф, мы делали всё возможное, чтобы проигрывать матчи. Мы знали, что для нас это сезон перестройки», — приводит слова Кьюбана SLAM.

Кьюбан также отметил, что тактика борьбы с умышленными поражениями, при которой команды будут вознаграждать за победы после того, как они лишатся шансов на выход в плей-офф, не сработает, так как некоторые клубы начнут проваливать сезон с самого начала.