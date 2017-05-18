Эйндж: посмотрим, что «Бостону» дадут в обмен на первый номер драфта

Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж сообщил о готовности его команды обменять право первого выбора на грядущем драфте, если поступит ценное предложение.

«Перед дедлайном на обмены мы имели в активе 25-процентный шанс на первый номер драфта, но была 75-процентная вероятность, что пик будет не первым. Именно так его рассматривали другие команды, и потому мы не заключили сделку. А теперь у нас есть первый номер драфта, и мы посмотрим, что дадут в обмен на него», — приводит слова Эйнджа NBC Sports.