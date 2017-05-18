Керр планирует поехать с «Голден Стэйт» на выездные матчи с «Сан-Антонио»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр планирует поехать с командой на выездные матчи финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс», сообщает Associated Press.

С 5 мая Керр восстанавливается после операции на спине. Перед серией со «Спёрс» Керр начал снова проводить тренировки команды.

Главный тренер «Голден Стэйт» борется с последствиями неудачной операции на спине. Он пропустил значительную часть прошлого регулярного первенства, когда его подменял Люк Уолтон. Сейчас «Уорриорз» в отсутствии Керра руководит Майк Браун.