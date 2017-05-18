«Кливленд» выиграл 1-й матч серии с «Бостоном», Леброн набрал 38 очков, Лав — 32

«Кливленд Кавальерс» уверенно обыграл «Бостон Селтикс» в первом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 117:104 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Кливленда» стал Леброн Джеймс, набравший 38 очков. На счету Кевина Лава дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов. Тристан Томпсон пополнил копилку команду на 20 очков. За «Бостон» по 21 очку набрали Джей Краудер и Эйвери Брэдли, а Айзея Томас оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 передач.

Второй матч серии также пройдёт на площадке «Селтикс» 20 мая.