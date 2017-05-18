Стивенс: Джеймс продолжает становиться лучше

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс остался впечатлён игрой лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса в первом матче финала Восточной конференции.

«Меня всегда поражало его понимание игры, видение площадки и то, как он читает оборону и нападение. Я говорил об этом на встрече с тренерами. В это трудно поверить, но Леброн сейчас играет лучше, чем когда я попал в эту лигу. Намного лучше. Просто становясь старше, вы получаете больше опыта, видите больше вещей.

Я не думал, что Леброн может стать лучше после этого, но он сделал это. Он отличный игрок, великий игрок», – приводит слова Стивенса ESPN.

В первом матче финала конференции Джеймс провёл на паркете 42 минуты, набрал 38 очков, собрал 9 подборов, отдал 7 результативных передач, а также совершил 2 перехвата.