Рэй Аллен: в Сиэтле должна быть команда НБА

Экс-игрок Рэй Аллен на своей официальной странице в «Инстаграме» призвал вернуть клуб НБА в Сиэтл.

«Сиэтл сильно вырос с того момента, как я был здесь в последний раз. Отличный город! На меня нахлынули воспоминания, когда я оказался недалеко от Спейс-Нидла. Я до сих пор не могу поверить, что в Сиэтле нет баскетбольной команды! Этот город слишком хорош, чтобы не иметь своего клуба. Нам всем нужно объединиться и вернуть НБА в Сиэтл. Давайте осуществим это! НБА не хватает поездок в Сиэтл, я точно знаю это по себе», – написал Аллен.

Напомним, что Рэй выступал за «Сиэтл Суперсоникс», который в 2008-м переехал в Оклахома-Сити, с 2003 по 2007 год.