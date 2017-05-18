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Джей Ар Смит: ожидаю, что игроки «Бостона» будут играть грубо во 2-м матче

18 мая 2017, четверг. 12:06. Баскетбол

Защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит ожидает от «Бостон Селтикс» более жёсткой игры во втором поединке финала Восточной конференции.

«Бостон» играет на грани на протяжении всего сезона. Когда их спины упираются в стену, они, как и мы, начинают играть лучше. «Кливленд» должен быть готов к тому, что игроки «Селтикс» могут действовать грязно и грубо, потому что сейчас они сражаются за свою жизнь. Мы просто должны продолжать делать то, что мы делаем», – приводит слова Смита ESPN.

В первом матче, который завершился победой «Кавальерс» со счётом 117:104, Джей Ар собрал коллекцию из 2 очков, 3 подборов, 2 результативных передач и 1 перехвата.

«Кливленд» выиграл 1-й матч серии с «Бостоном», Леброн набрал 38 очков, Лав — 32
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Джей Ар Смит
Новости. Баскетбол
18 мая 2017, четверг
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