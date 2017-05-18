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Ватутин: Теодосич точно сыграет с «Олимпиакосом»

18 мая 2017, четверг. 13:45. Баскетбол

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин выразил уверенность в том, что Милош Теодосич обязательно сыграет в полуфинальном матче Евролиги против «Олимпиакоса», несмотря на дискомфорт в ноге.

«Теодосич точно сыграет в полуфинале, но в каком будет состоянии, пока непонятно. Однако с его игровым интеллектом можно и полгода не играть, а потом выйти на площадку и принести большую пользу», – передаёт слова Ватутина корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.

В нынешнем плей-офф Евролиги Теодосич проводит на площадке по 23,4 минуты, собирая коллекцию из 17,0 очка, 5,7 передачи и 1,3 подбора в среднем за игру.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПБК ЦСКА Андрей Ватутин Милош Теодосич
Новости. Баскетбол
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