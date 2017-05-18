Туркоглу: рад, что «Финал четырёх» в третий раз в истории проходит в Стамбуле

Президент Турецкой федерации баскетбола Хидо Туркоглу поделился эмоциями от предстоящего «Финала четырёх».

«Баскетбол в Турции пользуется широкой поддержкой государства. И мы очень рады, что «Финал четырёх» в третий раз в истории проходит в Стамбуле, ещё больше мы рады тому, что в нём участвует одна из турецких команд – «Фенербахче». Впереди самый главный уик-энд года в европейском клубном баскетболе. Мы рады приветствовать лучшие команды Европы и их болельщиков в Стамбуле», – передаёт слова Туркоглу корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.