Итудис: все команды попали в «Финал четырёх» заслуженно

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о регулярном участии «армейцев» в «Финале четырёх» и поделился информацией насчёт состояния защитника Милоша Теодосича.

«Все четыре команды попали в «Финал четырёх» заслуженно, поздравляю. Если говорить о наших постоянных попаданиях в «Финал четырёх», то нужно поблагодарить клуб. Мне повезло работать в ЦСКА – команде высочайшего уровня, которая выходила в «Финал четырёх» Евролиги 16 из 17 возможных раз.

Милош Теодосич не играл в серии с «Астаной» в Единой лиге ВТБ и в последнем матче плей-офф с «Басконией». Он вернулся к тренировкам. Пока он работает не в полную силу, но полон желания. Посмотрим на его состояние завтра», – передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.