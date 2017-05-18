Де Коло: Спанулис – живой пример разницы между игроком и суперигроком

Защитник ЦСКА Нандо де Коло поделился мнением о защитнике «Олимпиакоса» Василисе Спанулисе.

«Спанулис – живой пример разницы между игроком и суперигроком. Мы все провели длинный сезон. Он знает свою команду и себя, знает, когда нужно включиться на полную, чтобы помочь «Олимпиакосу» победить. Нас ожидает тяжелейший матч», – передаёт слова де Коло корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Спанулис проводит на площадке по 28,9 минуты, собирая коллекцию из 17,0 очка, 6,0 передачи, 1,2 подбора и 1,0 перехвата в среднем за игру.