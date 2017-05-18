Ласо: меня не волнует статистика поражений «Реала» в матчах c «Фенербахче»

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо дал свой комментарий к предстоящему полуфинальному матчу Евролиги с «Фенербахче», который состоится 19 мая в Стамбуле. Победитель этой встречи в финале встретится с победителем пары ЦСКА — «Олимпиакос».

«Каждый «Финал четырёх» важнен по-своему, но предыдущий опыт в 2017 году не имеет никакого значения. Мы много раз проигрывали «Фенербахче»? Я не беспокоюсь о статистике личных встреч с соперником. Пусть я проиграю им 20 раз, но если завтра встречусь с ними в финале, все мои мысли будут лишь о том, как бы их победить», — передаёт слова Ласо корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.