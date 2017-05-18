Сферопулос: сюрпризы в этом «Финале четырёх» маловероятны

Главный тренер «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос признался, что не ожидает сюрпризов от участников нынешнего «Финала четырёх» Евролиги.

«Сюрпризы не так часто происходят. Смотреть на невероятные концовки матчей не всегда легко. Все команды этого «Финала четырёх» стабильны, поэтому и попали сюда. Составы сыгранны, а игроки обладают невероятной квалификацией. В таких условиях сюрпризы маловероятны», – передаёт слова Сферопулоса корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.

Напомним, что «Олимпиакос» проведёт полуфинальный матч турнира с ЦСКА 19 мая.