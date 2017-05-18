Дмитрий Кулагин пропустит матч 1/2 финала Евролиги с «Олимпиакосом»

Защитник московского ЦСКА Дмитрий Кулагин пропустит полуфинальный матч Евролиги с греческим «Олимпиакосом» из-за травмы.

«Уже точно известно, что Дмитрий Кулагин не сыграет в полуфинале. И тревожит, что Теодосич не до конца восстановился. От Теодосича трудно ожидать героических подвигов после пропуска трёх недель тренировок. Но надо понимать, что это будет не Теодосич против „Олимпиакоса“, а ЦСКА против „Олимпиакоса“, — заявил президент „армейцев“ Андрей Ватутин в общении с журналистами.

Кулагин подвернул ногу во время матча Единой лиги ВТБ с «Астаной» 10 мая.