Евгений Пашутин покинул пост главного тренера УНИКСа

Евгений Пашутин покинул пост главного тренера казанского УНИКСа. Стороны расторгли соглашение о сотрудничестве, сообщает официальный сайт команды.

Пашутин возглавил УНИКС в 2014 году, привёл его к серебряным медалям Единой лиги ВТБ сезона-2015/16 и вывел в Евролигу. В сезоне-2016/17 казанцы стали пятыми в регулярном первенстве Лиги ВТБ и выбыли в 1/4 финала плей-офф. Регулярный чемпионат Евролиги клуб завершил на 15-м месте.

Ранее Пашутин возглавлял УНИКС с 2010 по 2012 год и выиграл с ним Еврокубок.