«Даллас» постарается заполучить Холидэя грядущим летом

Руководство «Даллас Маверикс» попытается подписать контракт с разыгрывающим «Нью-Орлеан Пеликанс» Джру Холидэем в грядущее межсезонье. Летом 26-летний Холидэй станет неограниченно свободным агентом.

«Пеликанс» также надеются подписать с Холидэем новый контракт и готовы предложить ему бОльшую сумму. Ещё одним потенциальным претендентом на разыгрывающего является «Нью-Йорк Никс», сообщает ESPN.

В прошедшем сезоне Холидэй провёл 67 матчей и набирал в среднем 15,4 очка, 7,3 передачи и 3,9 подбора за 32,7 минуты на площадке.