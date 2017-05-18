Богачёв: УНИКС рассматривает 15 кандидатур на пост тренера, россиян в списке нет

Президент УНИКСа Евгений Богачёв сообщил, что у клуба есть список из 15 кандидатов на освободившийся пост главного тренера. Ранее стало известно об уходе из УНИКСа Евгения Пашутина.

«Это неправда, что мы уже ведём переговоры с итальянскими тренерами и уже определились с новым главным тренером. Сейчас мы рассматриваем 15 кандидатур на этот пост. Российских специалистов в этом списке нет.

Мы ещё не знаем, в каком еврокубке выступим в следующем сезоне – Кубке Европы или другом. Примем решение позже, когда узнаем финансовые условия турниров. Что касается состава, то контракты на следующий год есть у Кита Лэнгфорда, Хоакима Колома. Будем разговаривать с Артёмом Параховским, Антоном Понкрашовым и другими", — цитирует Богачёва «Р-Спорт».