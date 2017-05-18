Хайнс: знаем, какие индивидуальные дуэли выиграть, чтобы победить «Олимпиакос»

Форвард ЦСКА Кайл Хайнс рассказал об особенностях «больших» «Олимпиакоса», с которым «армейцам» предстоит встреча в полуфинале Евролиги.

«Каждый «большой» «Олимпиакоса» обладает своим стилем игры. Милутинов – традиционный центровой, любящий играть в «посте», Бёрч – атлетичный игрок, Янг всегда берёт много подборов в нападении и также весьма атлетичен. Плюс они часто используют Принтезиса на пятом номере, чтобы играть маленьким составом. Как я уже и говорил, позитив для нас заключается в том, что мы уже встречались с ними и знаем, какие индивидуальные дуэли предстоит выиграть, чтобы добыть победу», — сказал Хайнс журналистам.