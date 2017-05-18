Хайнс: меня связывает много приятных воспоминаний с «Олимпиакосом»

Форвард ЦСКА Кайл Хайнс отметил, что прежнее выступление за «Олимпиакос» не повлияет на него в матче с этой командой в 1/2 финала Евролиги.

«В «Финале четырёх» ты в любом случае встретишься с сильной командой, в которой собраны отличные игроки. Лично я просто рад, что мы попали сюда и получили возможность защитить наш титул, что удаётся далеко не каждому клубу. Естественно, с «Олимпиакосом» меня связывает много приятных воспоминаний, к тому же у меня там по-прежнему много друзей. Это здорово, но когда мы выйдем на паркет, каждый будет стремиться к своим целям», — заявил Хайнс прессе.