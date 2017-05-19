Др. Грин: то, что Томпсон не включён в сборные НБА, какой-то бред

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, остался недоволен тем, что его партнёр по команде, защитник Клэй Томпсон не попал ни в одну из символических сборных НБА, составы которых были оглашены сегодня.

«Я думаю, это бред, что Томпсон не заслужил быть в сборных НБА. Это какое-то дерьмо», — цитирует Грина The Score.

Отметим, что в завершившемся регулярном чемпионате Томпсон сыграл в 78 матчах, набирая в них в среднем по 22,3 очка, 3,7 подбора и 2,1 передачи.

Сам Дрэймонд Грин попал в третью сборную. Ещё два его одноклубника, Стивен Карри и Кевин Дюрант, были включены во вторую символическую пятёрку регулярного чемпионата.