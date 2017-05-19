Участие К. Леонарда в третьем матче серии с «Голден Стэйт» остаётся под вопросом

Участие лёгкого форварда «Сан-Антонио Спёрс» Кавая Леонарда в третьем матче финала Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» остаётся под вопросом, сообщает ESPN. Он не принимал участия в тренировке команды, но присутствовал на ней.

Леонард повторно получил травму голеностопа левой ноги в первом поединке с «Голден Стэйт», а ранее из-за аналогичного повреждения пропустил шестую встречу серии второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс».

В нынешнем плей-офф форвард набирает по 27,7 очка, совершает по 7,8 подбора и отдаёт по 4,6 передачи за 36 минут в среднем за игру.