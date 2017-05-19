Шакил О'Нил: Клэй Томпсон не попал в символические сборные? Это такая шутка?

Бывший центровой НБА, а ныне телеаналитик Шакил О'Нил присоединился к дискуссии о том, насколько обоснованно атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон оказался вне всех трёх символических сборных нынешнего сезона.

«Клэй Томпсон не попал ни в одну символическую сборную? Это такая шутка? Поддерживаю Дрэймонда Грина. Это какая-то чушь. Клэй же набрал 60 очков, сделав всего 11 ударов мячом в паркет», – написал О'Нил в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».

Томпсон в регулярном чемпионате набирал по 22,3 очка в среднем за игру с реализацией трёхочковых 41,4%.