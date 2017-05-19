Мэджик Джонсон: Коби Брайант хочет принимать участие в руководстве «Лейкерс»

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рассчитывает на помощь бывшей звезды команды Коби Брайанта в управлении организацией.

«Коби хочет принимать участие в руководстве «Лейкерс». И я сказал, что он сможет это делать так, как захочет сам. Мы не просим Брайанта приходить на работу каждый день. Но нам будут полезны его опыт и аналитическое мышление. Он сможет обращать внимание на то, что упустим мы. У Коби есть отличные идеи. Так что нам нужно разработать план, каким образом мы подключим его к управлению», – передаёт слова Джонсона SiriusXM NBA Radio.